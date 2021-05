Ministerpräsident Vervoort und EU-Kommissar Hahn werden Abbau der EU-Büros in Brüssel besprechen

Am 25. Mai werden der Brüsseler Ministerpräsident Rudi Vervoort (PS) und EU-Kommissar Johannes Hahn die zukünftige Immobilienstrategie der Europäischen Kommission in der Hauptstadt-Region besprechen. Anfang der Woche hatte es geheißen, die EU-Kommission werde die Anzahl ihrer Bürogebäude in Brüssel bis 2030 um 50 Prozent reduzieren.