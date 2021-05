Pressekonferenz belgisches Corona-Krisenzentrum: “Wir befinden uns in einer Übergangsphase”

Auf der Pressekonferenz des Krisenzentrums hat der Virologe des belgischen Sciensano-Instituts Steven Van Gucht die jüngsten Corona-Zahlen erläutert. Alle Corona-Zahlen in Belgien sind rückläufig. "Der lang erwartete und verdiente Rückgang hat endlich eingesetzt”, sagte Van Gucht am Freitagvormittag: "Impfungen und Maßnahmen arbeiten jetzt in Synergie. Dadurch werden wir die Stagnation der Zahlen auf einem hohen Niveau hinter uns lassen."