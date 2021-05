Witwe von Kirk Douglas, Belgierin Anne Buydens, gestorben: hollywoodreife Liebesgeschichte

Vielleicht steht die Antwort in dem Buch Kirk and Anne: letters of love, laughter, and a lifetime in Hollywood, das die beiden 2017 veröffentlichen. Aus den Liebesbriefen erfährt der Leser, dass Kirk auch nach dem Eheversprechen nicht treu sein konnte. "Kirk konnte nichts geheim halten, auch nicht seine Affären. Aber ich hatte kein großes Problem damit. Als Europäerin wusste ich, dass der Treueschwur nicht realistisch ist. "

Im folgenden Nachrichtenbeitrag der VRT spricht Kirk Douglas u. a. über seine Frau Anne Buydens.