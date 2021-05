Was sagt Conner Rousseau, der Vorsitzende der flämischen Sozialisten Vooruit, zum 1. Mai?

Vooruit-Parteichef Conner Rousseau hatte schon im Vorfeld des Tages der Arbeit in der vergangenen Woche Staub aufgewirbelt, als er nach dem Scheitern der Tarifverhandlungen für die Beschäftigten in der Privatwirtschaft in Belgien forderte, dass es bei einer lediglichen Gewährung von Lohnerhöhungen um 0,4 % auch keine Dividenden für die Aktionäre von Großbetrieben geben könne.

Inzwischen ist der Vorgang an die belgische Bundesregierung weitgereicht worden, da die Tarifpartner letzte Woche keine Einigung erzielen konnten, doch Rousseau unterstrich seine Forderung in seiner 1. Mai-Ansprache noch einmal. Arbeitnehmer, die in Betrieben beschäftigt seien, die mehr oder weniger schadlos aus der Coronakrise kommen, sollten deutlich mehr Lohnerhöhung als nur 0,4 % zusätzlich zum Index erhalten.

Geschehe das nicht, dann dürften eben jene Unternehmen auch keine Dividenden ausschütten, so Rousseau. Zudem forderte der Vooruit-Vorsitzende, dass die in Belgien aktiven Multinationals eine Unternehmenssteuer von 21 % an den Staat abführen müssten.