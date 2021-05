Corona-Zahlen sinken langsam weiter: Weniger Hospitalisierungen und weniger Ansteckungen

Die Corona-Statistik in Belgien entwickelt sich weiter in eine gute Richtung. Seit gut einer Woche sinkt die Zahl der Krankenhausaufnahmen und inzwischen geht auch die Zahl der Covid-19-Patienten in den Krankenhäusern und dort auf den Intensivstationen weiter leicht zurück. Nicht zuletzt werden auch etwas weniger neue Ansteckungen registriert.