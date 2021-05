Die Stadt Antwerpen sucht einen Übernahmekandidaten für das Tanzprojekt "Let’s go urban"

Nach der Aufdeckung von zahlreichen Unklarheiten bei der Verwendung von Zuschüssen der öffentlichen Hand an das einstige Vorzeige-Jugend- und Tanzprojekt „Let’s go urban“ der flämischen Landtagsabgeordneten Sihame El Kaouakibi hatte die Stadt Antwerpen die Zusammenarbeit mit der Politikerin beendet. Das Projekt an sich genießt aber nach wie vor ein hohes Ansehen, also will die Stadt, dass es dort weitergeht.