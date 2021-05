Flandern gibt grünes Licht für die Wahlreform auf kommunaler Ebene

Nach einer positiven Bewertung von Seiten des belgischen Staatsrates wird die Wahlreform in Flandern schon bei den Kommunalwahlen 2024 in Kraft treten. Die Bürger und Wähler sollen in Flandern durch die Direktwahl der Bürgermeister mehr Macht und Einfluss bekommen, so das Argument der Landesregierung.

Diese Wahlreform ist recht umfassend und schon durch die Abschaffung der Wahlpflicht auf lokaler Ebene wird die Gewichtung eine völlig andere sein. In einer Pressemitteilung von Bart Somers (Open VLD - Foto unten), Landesminister für Inneres und Verwaltung, heißt es dazu: „Jede Partei wird die Demokratie an sich verteidigen und erklären, warum Wählen wichtig ist. Die Wähler gehen nicht wählen, weil sie dazu verpflichtet sind, sondern weil sie wählen gehen wollen.“