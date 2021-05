"La Boum 2": Verbotene Anti-Corona-Party in Brüssel - Polizei räumt das Gelände

Im Terkameren-Wald in Brüssel hatten sich am späten Samstagnachmittag nach Polizeiangaben rund 2.000 Personen versammelt, die an der Anti-Corona-Party „La Boum 2“ teilnahmen. Laut Polizei war die Atmosphäre dort nicht wirklich friedlich. Allerdings war die Teilnehmerzahl deutlich geringer als bei der ersten „La Boum“ am 1. April. Bei den Krawallen im Rahmen der Auflösung der illegalen Veranstaltung wurden 25 Personen verletzt, darunter 10 Polizisten und 132 Personen wurden festgenommen, darunter 5 Personen, die bewaffnet waren.