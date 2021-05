"Poortje Pik", eine lustige Tradition in der Maiennacht in Rijkevorsel

In der kleinen Ortschaft Rijkevorsel in den Kempen in der Provinz Antwerpen gibt es in der Maiennacht eine lustige Tradition. Die jungen Leute klauen aus den Vorgärten der Bürger oder vor den Geschäften und den Gastronomiebetrieben im Ortskern alles, was nicht niet- und nagelfest ist und stellen dies auf dem Dorfplatz auf (Video oben).