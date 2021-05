Solidaritätsfonds, weniger Steuern, höhere Mindestlöhne: Die Forderungen am 1. Mai

Die kommunistische Arbeiterpartei PVDA-PTB fordert eine vollwertige Frührente ab 58 Jahren, eine bessere Anerkennung und Versorgung für Arbeitnehmer in schweren Berufen und nicht zuletzt eine Vermögens- bzw. Reichensteuer.

Die sozialistische Gewerkschaft ABVV will eine Erhöhung der Mindestlöhne (von jetzt 10 € auf 14 €) und einen aus Abgaben aus der Wirtschaft finanzierten Solidaritätsfonds, der bei eventuell noch kommenden Epidemien/Pandemien Unterstützung bieten kann.

Natürlich wurde überall in der sozialistischen Familie bedauert, dass die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten in der Privatwirtschaft gescheitert sind und es wurde einmal mehr daran erinnert, dass eine mögliche und der in Belgien geltenden Lohnnorm entsprechenden Lohnerhöhung um gerade einmal 0,4 % nur ein Almosen sei.