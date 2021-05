Ziviler Ungehorsam: Von einem Flashmob im Bahnhof und Terrassen an der Küste

An diesem 1. Mai wurde mancherorts in Belgien gegen die Corona-Maßnahmen protestiert. In einigen Fällen gingen die Veranstalter mit ihrem „zivilen Ungehorsam“ kreativ um. Im Brüsseler Zentralbahnhof z.B. fand ein Flashmob statt, der wohl von den seit über einem Jahr zur Untätigkeit verurteilten Aktiven in der Kultur im Rahmen von "Still Standig for Culture" organisiert wurde (Video oben). Allerdings standen oder tanzten hier leider viel zu viele Menschen zu eng zusammen und bei weitem trug nicht jeder eine Mund- und Nasenschutzmaske.