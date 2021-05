Belgien reicht milliardenschweren Stabilitätsplan zum Wiederaufschwung bei der EU ein

Bundesfinanzminister Vincent Van Peteghem (CD&V), Haushalts-Staatssekretärin Eva De Bleeker (Open VLD) und Thomas Dermine (PS), Staatssekretär für den Wiederaufschwung und für strategische Finanzpolitik gaben am Freitag gemeinsam bekannt, dass ihr Stabilitätsplan bei der EU eingereicht worden sei.

Das Stabilitätsprogramm sieht vor, sowohl die Staatsschulden in den Griff zu bekommen, als auch das Haushaltsdefizit. In beiden Bereichen sollen die Verluste schrittweise abgebaut werden. Ohne Einsparungen auf belgischer Bundesebene und auch bei den Ländern und Regionen wird dies allerdings nicht funktionieren, so das Trio.

Schuldenberg und Defizite

Derzeit liegen die Staatsschuld in Belgien sowie das Haushaltsdefizit im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) weit über den zulässigen Vorgaben der Europäischen Union. Falls die EU-Kommission den belgischen Wiederaufbauplan annimmt, erhält unser Land rund 5,9 Mia. € aus dem EU-Corona-Unterstützungsfonds, der mit 750 Mia. € gespeist ist.

Davon sollen 500 Mia. € als nicht rückzahlbare Zuwendungen und 250 Mia. € als Kredite fließen. Der Fonds ist an den EU-Mehrjahreshaushalt für die Jahre 2021 bis 2027 gebunden. Neu daran ist, dass die über Kredite finanzierten Mittel überwiegend als Zuwendungen an die bedürftigen EU-Staaten vergeben werden. Zurückgezahlt werden sie allerdings von allen Ländern zusammen.

Nachhaltige Projekte



Nach Angaben von Wiederaufschwung-Staatssekretär Dermine beinhaltet der belgische Plan einige zukunftsweisende Projekte, die rasch in Anlauf genommen werden können, wie z.B. eine Energie-Insel in der Nordsee, ein Zentrum für die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz (AI) in Brüssel oder Schulen für Biotechnologie in der Wallonie.

Mit solchen Projekten entspricht Belgien den Vorgaben der EU, dass die Mitgliedsländer in ihren Planungen nachhaltig sein müssen, nicht zuletzt im Sinne von Klima- und Umweltschutz.