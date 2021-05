Die Parkabtei Löwen feiert 900 Jahre Norbertiner und die Wiedereröffnung historischer Säle

"Wie der Blitz. 900 Jahre Norbertiner"

Die Ausstellung „Wie der Blitz. 900 Jahre Norbertiner“ bietet nicht nur einen Einblick in die Geschichte dieses Ordens, sondern sie präsentiert auch Kulturgegenstände und besondere Stücke aus den Sammlungen der verschiedensten Abteien in Flandern, aber auch aus dem Rest von Belgien und aus dem Ausland.

Und, die Ausstellung schaut in die Zukunft und zeigt, wie inspirierend ihr Orden und das Leben in einer Abtei im Sinne von Religion, der Suche nach dem Sinn der Dinge und des Lebens sein kann, so die Ausstellungskuratoren. Dabei rückt immer wieder das Wort „Dialog“ in den Vordergrund.

Nicht nur aus diesem Grunde zeigt sich, dass die Norbertiner und die Verwaltung der Abtei mit der Zeit gehen. Um die Geschichte der Abtei und der restaurierten Klosterräume noch besser zu entdecken, bietet „Parcum“ einen audiovisuellen Rundgang mit Projektionen auf die Decken und Plafonds, mit Soundscapes und digitalen Anwendungen. Auch damit will sich das Haus einem breiten Publikum öffnen.

(Lesen Sie bitte unter dem Foto weiter)