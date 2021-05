Über 3 Millionen Bürger geimpft - Weniger Corona-Patienten in Krankenhäuser eingeliefert

Im Wochenvergleich geht die Zahl der neuen Krankenhausaufnahmen von Corona-Patienten in Belgien deutlich zurück, wie die aktuellen Statistiken des staatlichen wissenschaftlichen Gesundheitsamtes Sciensano belegen. Inzwischen nimmt auch der Druck in den Kliniken und den Intensivstationen etwas ab. Inzwischen sind über 3 Millionen Bürger in Belgien zumindest mit einer ersten Dosis gegen Corona geimpft worden.