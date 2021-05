Die Bauarbeiten am Brüsseler Ring sorgen vorerst nur für zähfließenden Verkehr

Im Rahmen dieser Arbeiten wird auch die Autobahnbrücke an der Henneau-Laan abgerissen und durch eine neue Brücke ersetzt. Die neue Brücke wird in zwei Teilen gebaut, wovon eines Fahrbahnen für den Autoverkehr haben wird und das andere mit getrennten Fahrstreifen für Fahrräder und für die Busse des öffentlichen Nahverkehrs ausgestattet wird.

Noch sind die Staus und der zähfließende Verkehr an dieser Baustelle eher erträglich, doch auf Dauer werden die Probleme hier größer werden, sagt VRT-Verkehrsexperte Hajo Beeckman dazu: „Heute früh und am Vormittag war alles in Ordnung: Es blieb trocken, kein Unfall und in vielen Unternehmen wurde der 1. Mai nachgeholt.“

Das bedeutet aber, dass morgen, am Dienstag viel mehr Autos und Lastwagen unterwegs sein werden und die Staus können länger sein: „Wir müssen aber vor allem längerfristig schauen, z.B. auf die Zeit nach Corona. Wir erwarten ab September und Oktober wieder viel mehr Pendler in Richtung Brüssel. Das wird dann für diese Baustelle der echte Stresstest werden.“