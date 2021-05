Die Corona-Statistik in Belgien entwickelt sich weiter nach unten

Die Corona-Zahlen entwickeln sich in Belgien weiter in die positive Richtung. Die durchschnittlichen Werte in den Bereichen Krankenhausaufnahmen von Corona-Patienten und neue Ansteckungen mit Covid-19 gehen weiter deutlich nach unten. Inzwischen werden in unserem Land auch wesentlich mehr Corona-Tests durchgeführt, wie das staatliche wissenschaftliche Gesundheitsamt Sciensano meldet.