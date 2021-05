Die flämischen Kunst- und Kulturstädte werden über die sozialen Medien für sich werben

Auch in den flämischen Kunststädten hat der Fremdenverkehr während den Lockdowns durch Corona arg gelitten. Ausländische Touristen, doch das Groß der Besucher, duften lange nicht nach Belgien einreisen. Eigentlich steht der Tourismus hierzulande seit rund einem Jahr still.

„Diese Gesundheitskrise hat von der ganzen Welt eine Pause gefordert. Doch jetzt, wo die Aktivitäten wieder langsam wieder aufgenommen werden, wollen wir die Aufmerksamkeit mit einer internationalen Werbekampagne wieder auf die die flämischen Kunststädte lenken“, sagte Landestourismusministerin Demir dazu.

Neben Aktionen über Facebook und Instagram werden auch 10 T-Shirts herausgebracht, auf denen bestimmte Werbesprüche zu lesen sind. Einer der Sprüche lautet: „Alle Wege führen nach Rom. Alle Catwalks starten in Antwerpen.“ In erster Linie richtet sich diese Werbekampagne an die Touristen aus den Nachbarländern, bevor man die Aktion in den kommenden 3 Jahren international erweitern will.