Ein "Corona-Pass" für Geimpfte? Brüssels Ministerpräsident kann dem etwas abgewinnen

Rudy Vervoort (PS - Foto), Ministerpräsident der Region Brüssel-Hauptstadt, kann sich einen „Corona-Pass“, wie er bereits in Dänemark genutzt wird, vorstellen. Damit könne man nach einer vollständigen Impfung z.B. zum Frisör, ins Fitnessstudio oder ins Restaurant gehen, so der frankophone Sozialist. Vervoort will einen solchen Pass aber erst einführen, wenn jeder die Chance gehabt hat, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen.