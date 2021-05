Flandern verschärft die Stickstoffnormen für Industrie und Landwirtschaft

Noch im Februar urteilte ein Richter, dass sich ein Geflügelbetrieb in der Provinz Limburg nicht vergrößern darf, weil die Gefahr, zu hohe Mengen an Stickstoff auszustoßen in diesem Fall zu groß war. Seitdem sind die flämischen Behörden mit der Erteilung von Baugenehmigungen in diesem Bereich zurückhaltend geworden. Jetzt erlässt die Landesregierung neue Normen. Der zugelassene Schwellenwert für den Stickstoff-Ausstoß von Industrie und das Transportwesen wurde von 5 % auf 1 % gesenkt.

Industrie und Wirtschaft in Flandern können sich damit anfreunden, wie Hans Martens vom Unternehmerverband VOKA für Flandern und Brüssel sagte: „Ohne diese Entscheidung wären viele Investitionen für viele Monate blockiert. Und sicher für den Wiederaufschwung nach Corona brauchen wir Investitionen mehr denn je.“ Die Industrie weiß damit also, wo sie dran ist. In der Landwirtschaft allerdings wird diese Frage ganz anders bewertet.