"La Boum 2": Behörden verteidigen hartes Vorgehen - Untersuchungen wegen Polizeigewalt

Ermittlungen nach Polizeigewalt

Seit Samstag kursieren in den sozialen Medien mit Mobiltelefonen aufgenommene Bilder, die unverhältnismäßiges Vorgehen von Polizisten gegen einige Personen zeigen. Die beiden Videos werden von der Polizei ausgewertet und in beiden Fällen wird ermittelt. Es ist allerdings unklar, ob diese Videos wirklich Vorfälle vom 1. Mai zeigen, denn sie wurden nicht im Terkameren-Wald aufgenommen, sondern in der Stadt. Innenministerin Verlinden gab gegenüber VRT NWS an, die Vorgänge würden intern analysiert. Sie wolle diese Analysen aber erst abwarten, bevor sie Schlüsse ziehen könne, so die Ministerin.