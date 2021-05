Werden bald die Jugendlichen geimpft? In Brüssel wurde ein 10. Impfzentrum eröffnet

Es besteht die Möglichkeit, dass bereits im Sonner auch die Jugendlichen in Belgien gegen Corona geimpft werden können. Nach einer Meldung der flämischen Tageszeitung De Morgen arbeitet die Taskforce Impfstrategie daran, die 16- und 17-Jährigen in den Sommerferien bereits zu impfen. Inzwischen nimmt die Impfung gegen Covid-19 weiter Fahrt auf. In Brüssel wurde das 10. Impfzentrum der Region in einer Militärklinik eröffnet.