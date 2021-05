2 Jahre nach der Ermordung von Julie Van Espen: "Schenken Sie heute jemandem, der Ihnen nahe steht, Blumen".

Julie Van Espen verschwand am 4. Mai 2019, als sie mit dem Fahrrad unterwegs war, um Freunde in Antwerpen zu besuchen. Zwei Tage später fanden die Ermittler ihre Leiche im Albert-Kanal in Antwerpen. Ihr Mörder, Steve Bakelmans, war wegen Vergewaltigung zu vier Jahren Gefängnis verurteilt worden. Bakelmans legte gegen das Urteil Berufung ein und kam vorerst frei, ohne Auflagen. Das Berufungsverfahren hatte sich zu dem Zeitpunkt des Mordes schon fast zwei Jahre hingezogen.