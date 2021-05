Corona-Zahlen stimmen Sciensano-Virologe Van Gucht hoffnungsvoll

“Es sieht so aus, als würde sich der Abwärtstrend bei den Infektionszahlen in den kommenden Tagen fortsetzen. Wir haben das Virus eingefangen und dürfen es nicht zu schnell loslassen”, beschrieb der Virologe des belgischen Gesundheitsamts die Lage auf der Pressekonferenz am Dienstagvormittag.