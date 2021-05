Dranouter nicht mehr zu halten: Freitag startet Ticketverkauf für "Zomersessies XL"

Die Dranouter Zomersessies XL werden in erster Linie belgische Musikkünstler im Programm haben. Am Donnerstag tritt Hooverphonic als Hauptact auf. Am Freitag feiert Flip Kowlier sein 20-jähriges Bühnenjubiläum, Bart Peeters hat am Samstag seinen großen Auftritt und die Band Het Zesde Metaal schließt das Festival am Sonntag ab.