Ab dem 8. Mai öffnen die Terrassen in Belgien wieder: Was muss beachtet werden?

Wenn am kommenden Samstag (8. Mai) die Gastronomen in Belgien wieder ihre Terrassen öffnen dürfen, muss einige beachtet werden, was sowohl die Café- oder Restaurantbetreiber betrifft, als auch die Gäste. Alles muss Corona-gerecht organisiert sein, wie die entsprechenden Vorschriften und das Protokoll der Behörden unterstreichen. Die Sperrstunden fallen weg und werden durch ein Versammlungsverbot ersetzt. Gastronomen können weiter mit Corona-Hilfen vom belgischen Staat rechnen.