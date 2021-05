Brüssel eröffnet ein neues Ausbildungszentrum für Polizisten, Feuerwehrleute und Sanitäter

Der neue Brüsseler Ausbildungscampus BruSafe im Stadtteil Evere verfügt über 35 Säle und Räume, in denen Vorlesungen gehalten werden und in denen praktische Ausbildung zum Tragen kommt. Über neueste Technik werden hier Not-, Notruf und Unfallsituationen nachgestellt, wie Jacques Gortemann, der Leiter der Polizeischule, gegenüber VRT NWS angab:

„Wir bieten hier Personen, die zur Feuerwehr oder zur Polizei gehen wollen und auch zukünftigen Sanitätern sowie Mitgliedern der Ordnungsämter und Stadtstewards Unterrichte. In unserer Polizeischule haben wir derzeit 250 Schüler, die der Basisausbildung folgen und etwa 100 Polizisten, die sich weiterbilden wollen.“

Eines der Ziele von BruSafe ist, mit Training und praktischen Kursen alle Ausbildungen aufeinander abzustimmen, damit jeder das gleiche Basiswissen hat, wenn man in bestimmte Notsituationen, wie z.B. bei Demonstrationen, die aus dem Ruder laufen oder bei schweren Unfällen oder Bränden, kommt.