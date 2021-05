Die "Biden-Tax" könnte Belgien bis zu 7 Mia. € an zusätzlichen Steuereinnahmen bringen

US-Präsident Biden will die Mindestbesteuerung von Gewinnen, die die Multinationals erzielen, von heute 10,5 % auf 21 % anheben. Wird dieser Vorschlag angenommen, dann können die amerikanischen Steuerämter auch gegen Großunternehmen oder Unternehmensgruppen vorgehen, die Tochterunternehmen im Ausland unterhalten, vorgehen, die dort geringer besteuert werden, als in den USA.

Biden ruft auch andere Staaten dazu auf, solche minimalen Abgaben auf die in ihren Ländern generierten Gewinne von US- und anderen Großkonzernen zu erheben. In Belgien wird von vielen Seiten her eine solche Abgabe, z.B. durch die EU-Behörden eingeführt, gefordert, um mehr Steuergerechtigkeit zu erzielen. Nicht weniger Multinationals haben Filialen oder Tochterunternehmen in Belgien.