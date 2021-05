Die Uniklinik in Löwen gedenkt den Opfern der Corona-Gesundheitskrise

Das Universitätskrankenhaus von Löwen in Flämisch-Brabant bietet einen Gedenkgottesdienst für die Verstorbenen in der Coronakrise an. Dieser Gottesdienst findet online am 11. Mai statt. Interessenten können sich im Vorfeld anmelden. Den Mitarbeitern des Pflegebereichs in der UZ Löwen ist wichtig, allen Angehörigen, Freunden und Bekannten der hier an Covid-19 gestorbenen Patienten ihr Beileid und ihr Mitgefühl auszusprechen.