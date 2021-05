Biostatistiker zu 1 Million Corona-Ansteckungen: "In der Realität sind das ungefähr 3 Millionen"

Inzwischen sinken die durchschnittlichen Tageszahlen bei den neuen Infizierungen mit Covid-19, die Zahl der Krankenhausaufnahmen sinken und es sterben täglich auch weniger Menschen an dem Virus und dies stimmt den Biostatistiker positiv:

„Es geht in den Krankenhäusern in die richtige Richtung. Wir sehen das deutlich bei der Gruppe, die am längsten geimpft ist, bei den Bewohnern von Pflegeheimen, wo die Hospitalisierungen und die Sterberate besonders deutlich gesunken ist. Und wir sehen das auch beim Personal im Pflegebereich.“

Molenberghs geht davon aus, dass sich die sinkenden Zahlen in den kommenden Tagen und Wochen in den Bereichen Hospitalisierung und Aufnahme in Intensivstationen bestätigen werden: „Der Druck nimmt ab. Die Zahl derer, die intensiv behandelt werden müssen, sinkt weiter, doch sie bleibt noch ein bisschen hoch. In der Gruppe der 65-Jährigen sind noch viele Krankenhauseinlieferungen, deshalb noch der Aufruf zur Vorsicht, doch der Rückgang ist eingesetzt.“