Na denn Prost! CEO Carlos Brito verlässt den Brauereigiganten AB InBev

32 Jahre lang stand der Brasilianer Carlos Brito (Foto) mit an der Spitze des belgisch-amerikanisch-brasilianischen Brauerkonzerns AB InBev mit Stammsitz in Löwen (Flämisch-Brabant). In den letzten 15 Jahren war Brito selbst CEO. Unter seiner Führung wurde aus der Gruppe der größte Brauer der Welt.