Neues zu internationalen Nachtzugverbindungen, die über Belgien laufen sollen

Nach einer Meldung des niederländischen Eisenbahnunternehmens European Sleeper werden die für 2022 geplanten Nachtzüge in Richtung Prag auch Kurswagen für Warschau mitführen. Zudem werden sie nicht in Brüssel starten sondern schon in Ostende. Mitbewerber Ostende-Vienne Orient Experience will Nachtzüge nach Mailand, Salzburg und Innsbruck einsetzen.