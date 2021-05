Sint-Truiden: Bürgermeisterin ließ sich, Angehörige und Bekannte offenbar vorzeitig gegen Corona impfen

Jetzt gilt es, einiges zu klären. Der Stadtrat von Sint-Truiden will am Montag im Rahmen einer Sondersitzung darüber beraten, wie mit der Personalie der Bürgermeisterin umzugehen ist und ob er überhaupt noch mit ihr zusammenarbeiten will. Die außergewöhnliche Gemeinderatssitzung findet auf Antrag der Mehrheit statt - CD&V, Open VLD und N-VA. Hier wird von Heeren Deutlichkeit und Transparenz gefordert.

Die Opposition in der Stadt fordert eine Untersuchung des Vorgangs. Sie könne doch nicht als Bürgermeisterin von ihren Bürgern Geduld fordern, wenn sie selbst kein gutes Vorbild sein könne, so Gert Stas von den flämischen Sozialisten Vooruit, die in der limburgischen Stadt in der Opposition sitzen: "Darüber hinaus denke ich, dass die essentielle Frage nicht ist, ob sie vorzeitig geimpft wurde oder nicht, sondern es geht weiter um all die Leute aus ihrem Umfeld, die auch schon geimpft sein sollen."

Inzwischen befassen sich auch die Gerichte mit dem Fall und auch die Provinz Limburg. Ein "Whistleblower" soll den Medien, genauer der lokalen Nachrichtenwebseite "Trudocs" aus Tienen, Beweise dafür zugespielt haben, dass rund ein Dutzend Personen aus dem Umfeld und aus der Familie der Bürgermeisterin vorzeitig geimpft worden sind (dem Vernehmen nach Personen zwischen 18 und 62 Jahren, die Mitte März noch lange nicht an der Reihe waren).