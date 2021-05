Alle Corona-Werte sinken: Weniger als 750 Covid-Patienten auf Intensivstationen

Langsam aber sicher gehen alle Werte in der Corona-Statistik in Belgien nach unten. Das staatliche wissenschaftliche Gesundheitsamt Sciensano meldet, dass die Zahl der Corona-Patienten, die intensiv behandelt werden müssen, zum ersten Mal seit Ende März auf unter 750 Fälle gesunken ist. In Belgien gilt die Zahl der IC-Patienten als Gradmesser für eventuelle Lockerungen der Corona-Einschränkungen.