Verstoß gegen die Geheimhaltungspflicht? N-VA-Abgeordneter von bestimmten Ausschüssen ausgeschlossen

"Information war nicht geheim"

Der N-VA-Abgeordnete selber hält weiter daran fest, nicht gegen die Vorschriften und gegen die Geheimhaltungspflicht verstoßen zu haben und spricht von einer politischen Abrechnung von Seiten der frankophonen Sozialisten PS und der Mehrheit: „Die Information über die Mission in Mali war deutlich nicht geheim.“

Seiner Ansicht nach gilt die Geheimhaltungspflicht im Falle von Truppenbewegungen der belgischen Armee im Ausland, um die Soldaten nicht in Gefahr zu bringen: „Ich sitze seit 2010 in diesem Ausschuss. (…) Ich würde niemals auch nur daran denken, Informationen weiterzugeben, die die Operationen oder das Leben unserer Soldaten in Gefahr bringen könnten.“ Man nutze jede mögliche Gelegenheit, um ihn zu diskreditieren und um seiner Partei N-VA Schaden zuzufügen, so Francken.