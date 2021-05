Grünes Licht für die Anerkennung von Corona-Langzeitpatienten und für die Finanzierung eines Pflegefonds

Die erste Kammer im belgischen Bundesparlament hat in seiner Sitzung am Donnerstag zwei wichtige Punkte in Sachen Gesundheitswesen besprochen, die in dieser Coronakrise wichtig wurden. Dabei wurde die Anerkennung von Corona-Langzeitpatienten durch die Krankenkassen und die Einrichtung eines Fonds für das Pflegepersonal in den Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen beschlossen.