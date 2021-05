Öffnung der Terrassen: Trennwände aus Plexiglasscheiben sind nicht zugelassen

Am frühen Freitagmorgen, also nur einen Tag vor der Öffnung der Terrassen der Kneipen, Cafés, Bistrots und Restaurants nach langer Schließung in Belgien, sagte Vize-Premier- und Justizminister Vincent Van Quickenborne (Open VLD) gegenüber VRT NWS, dass das Anbringen von Zwischenwänden aus Plexiglas auf den Terrassen nicht gestattet ist.