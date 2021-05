Schildbürgerstreich? Lanaken in Limburg arbeitete jahrelang mit einem falschen Stadtwappen

In der Gemeinde Lanaken in der Provinz Limburg wird bereits seit 1989 mit einem falschen Stadtwappen gearbeitet. Seinerzeit hatte der zuständige flämische Landesminister der Verwendung des richtigen Wappens zugestimmt (Foto rechts), doch der damalige Gemeindesekretär hielt dieses Wappen „für nicht prächtig genug“ und passte es auf eigene Initiative hin an (Foto links).