Tankwagen mit Schokomilch kippt nach Kollision mit SUV um, der von Minderjähriger gesteuert wurde

Am Antwerpener Ring ist es am frühen Freitagmorgen zu einem ungewöhnlichen Unfall gekommen. Ein Tankwagen, der Schokomilch geladen hatte, stieß mit einem SUV zusammen, an dessen Steuer eine Minderjährige saß. Der Tanksattel kippte dabei um, verlor einen Teil seiner Ladung und blockierte zeitweise mehrere Fahrstreifen in Richtung Niederlande.