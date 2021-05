Flanderns MP Jan Jambon: "Wenn alles gut geht, sind wir am 1. Oktober wieder ganz frei”

Für Jan Jambon ist es logisch, dass die verschiedenen Regionen die Maßnahmen jede in ihrem eigenen Tempo lockern. "In Flandern sind 95 Prozent der Menschen über 75 Jahre geimpft. In Brüssel sind es knapp 70 Prozent. Ich sehe nicht ein, warum zum Beispiel das Kulturzentrum in Turnhout (Provinz Antwerpen) geschlossen bleiben muss, wenn in Flandern 90 Prozent der Leute geimpft sind, in Brüssel aber nur 70 Prozent", argumentierte der flämische Ministerpräsident in der Regionalzeitung.