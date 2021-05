Leider kein Terrassenwetter in Flandern für die Wiedereröffnung nach fast sieben Monaten

Am Samstagmorgen trotzten die Besucher auf dem Dageraadplaats in Antwerpen (Foto oben) dem feuchtkühlen Wetter, um sich auf der Terrasse ihres Stammcafés niederzulassen und einen Kaffee zu bestellen. Sieben Monate nach der coronabedingten Schließung von Cafés und Restaurants durften die Wirte an diesem 8. Mai endlich wieder Tische und Stühle draußen aufstellen. Das ließen sich viele Kunden nicht zwei Mal sagen.