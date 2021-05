Ausbruch der indischen Corona-Variante in einem Seniorenheim in Borsbeek, ein Bewohner stirbt

Alle Bewohner des Wohnpflegezentrums waren vollständig geimpft. Auch nach der Impfung kann man sich noch anstecken, aber eine Impfung schützt vor Komplikationen und Tod.

Laut Moonens ist es noch zu früh, um Schlussfolgerungen zu ziehen. "Wir sollten auch immer erwähnen, dass wir es mit einer älteren Zielgruppe zu tun haben, in der Todesfälle leider häufiger vorkommen. Es kann also nicht ausgeschlossen werden, dass diese Person nicht an der indischen Variante gestorben ist", sagte Moonens.



Auch Virologe Marc Van Ranst (unten) will keine Unruhe verbreiten. "Während der ersten Welle gab es Hunderte von Todesfällen pro Tag in Pflegeheimen. Heute ist die Zahl auf höchstens einen oder oft weniger als einen Todesfall pro Tag zurückgegangen. Was der Impfung zu verdanken ist. Die Impfstoffe wirken also. Aber sie wirken auch nicht zu 100 Prozent.”

Es scheint, dass die Impfstoffe weniger Schutz gegen neue Varianten wie die indische bieten können.