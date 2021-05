Corona-Zahlen in Belgien: Am 13. Tag in Folge sinkt die Zahl der Krankenhausaufnahmen weiter

Vom 2. bis 8. Mai sind im Schnitt 163 Patienten pro Tag mit oder wegen Corona in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Das sind 16 Prozent weniger als in der Vorwoche. Zwischen dem 25. April und dem 1. Mai lag die Zahl der Einweisungen im Schnitt und pro Tag bei 193. Damit sinkt die Zahl der Krankenhausaufnahmen am dreizehnten Tag in Folge. Die Zahlen stammen vom belgischen Gesundheitsamt Sciensano.