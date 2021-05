Eurovision: erste Probe von Hooverphonic überzeugt, Outfit mit  Swarovski-Kristallen auch

"Von der Atmosphäre her hundertprozentig Hooverphonic", hatte Frontmann Alex Callier den Song umschrieben, mit dem die Triphop-Band am 18. Mai den Vorentscheid für den Eurovision Song Contest gewinnen möchte. Heute am Sonntag wurde The wrong place erstmals auf der Bühne in Rotterdam geprobt.



Neben Sängerin Geike Arnaert performen auch Alex Callier am Klavier und Raymond Geerts an der Gitarre die melancholische, elegante Ballade. Außerdem begleiten ein Schlagzeuger und eine Backgroundsängerin das bekannte Trio.

Die Kamera folgt zielstrebig der Musik und den Interpreten. Von Geike Arnaert erscheinen immer wieder die Augen auf den großen Videoleinwänden.