Jos Hermans (97 J.), der erste Flame, der im Dezember gegen Corona geimpft wurde, ist gestorben

Jos Hermans ist am Sonntagmorgen in seinem Seniorenheim in Puurs-Saint-Amand friedlich eingeschlafen. Am 22. Dezember 2020 waren alle Scheinwerfer auf den damals 96-Jährigen gerichtet, weil er als erster Flame eine Impfdosis gegen das Coronavirus gespritzt bekam. Er hoffe, sagte er nach der Impfung, dass er 100 Jahre alt werden würde.