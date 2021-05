Polizei setzt Wasserwerfer ein, um Ansammlung in Elsene aufzulösen

In der Nacht hat die Polizei in Elsene Wasserwerfer eingesetzt, um eine Ansammlung von circa 500 Leuten auf dem Heilig-Kruis-Plein bei Flagey aufzulösen. Obwohl die Partygänger zuvor vom Bürgermeister und den Ordnungskräften aufgefordert worden waren, nach Hause zu gehen, weigerten sich die meisten. Bei der Räumung wurden zwei Personen verletzt. Auch in Gent und Antwerpen musste die Polizei eingreifen, um das Versammlungsverbot durchzusetzen.