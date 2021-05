Premierminister De Croo: Große Festivals könnten in der zweiten Sommerhälfte stattfinden

Seit Monaten fordert die Festivalbranche Perspektiven für den Sommer. Nach einem Treffen mit Vertretern der Branche und der flämischen Regierung hat Premierminister Alexander De Croo (von den flämischen Liberalen) diese Möglichkeit für die zweite Hälfte des Sommers erwogen.



"Bis August werden alle Erwachsenen in Belgien die Möglichkeit gehabt haben, sich impfen zu lassen. Darüber hinaus gibt es in Belgien viel Expertise im Event- und Festivalbereich”, sagte De Croo im Anschluss. Der Beratungsausschuss wird am Dienstag die genauen Details besprechen und die Bedingungen festlegen.