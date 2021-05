Belgiens Kirmessektor droht mit juristischen Schritten und will ab dem 1. Juni wieder loslegen

„Wir verstehen nicht, warum die Ministerin Kirmessen verbietet, während Freizeitparks öffnen dürfen, genauso, wie professionelle Flohmärkte, Terrassen und sogar Geschäftsstraßen, in denen täglich tausende Menschen zusammenkommen. Es gibt keine Gefahr für Ansteckungen auf der Kirmes, vor allem, weil wir darin investiert haben, dass die Leute in aller Sicherheit kommen können und weil das unter freiem Himmel geschieht, stets mit dem Tragen einer Maske“, heißt es in der Mahnung an die Innenministerin.

Inzwischen sind die Mitarbeiter dieser Branche durch die Corona-Maßnahmen seit rund einem halben Jahr in Kurzarbeit und die Unternehmer leben von spärlichen Ersatzeinkommen. In Belgien gibt es pro Jahr gut und gerne 800 Kirmesveranstaltungen.

Juristische Schritte

Die verschiedenen Kirmes- und Schaustellerverbände haben zwei Anwälte damit beauftragt, die Ministerin dazu zu bringen, spätestens ab dem 1. Juni wieder Kirmessen zuzulassen, wie deren Anwälte Audrey Despontin und Audrey Lackner gegenüber der Brüsseler Nachrichtenplattform BRUZZ angeben:

„Die Schließung für den Kirmessektor durch einen Königlichen Beschluss ist unserer Ansicht nach ungesetzlich, diskriminierend und unausgeglichen, da ähnliche Sektoren geöffnet werden, ohne dass dies aus gesundheitlichem Blickwinkel gerechtfertigt ist. Verschiedene Gerichte haben sich bereits in diesem Sinne geäußert. Wenn die Ministerin also hier nicht positiv auf das Ersuchen unserer Klienten reagiert, haben wir keine andere Wahl, als gerichtliche Schritte zu unternehmen.“

"Uns steht das Wasser bis zum Hals"

Der Sektor erwartet, wie viele andere Sektoren aus den Bereichen Kultur, Veranstaltungen und Unterhaltung auch, dass die nächste Sitzung des Konzertierungsausschusses aus Bund, Ländern und Regionen am Dienstag (11. Mai) weitere Öffnungen möglich macht. Damit hätten auch die Schausteller ausreichend Zeit, sich auf Kirmessen ab dem 1. Juni vorzubereiten, heißt es dazu weiter.

Steve Stevereyns, Sprecher der Kirmesverbände in Belgien, und Guido Herman, der Vorsitzende des Dachverbandes der Kirmesverbände, warnten gegenüber VRT NWS vor dramatischen Entwicklungen. Wenn die Kirmessen nicht bald wieder öffnen können, dann drohe eine Tradition zu verschwinden, denn den meisten Schaustellern stehe das Wasser inzwischen bis zum Hals. Und zahlreiche Städte und Gemeinden würden ihre jährliche Kirmes absagen, weil auch ihnen eine entsprechende Perspektive fehle.