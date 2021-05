Das Halbfinale im Königin Elisabeth-Musikwettbewerb beginnt mit 12 talentierten Pianisten

In den vergangenen Tagen hatten sich 58 der ursprünglich für 2020 gemeldeten 74 Kandidaten um den Einzug in das Halbfinale mit ihrem Pianospiel beworben, doch aus Corona-Gründen kamen dieses Jahr nur 12 statt 24 Pianisten ins Halbfinale. Bis einschließlich Samstag, den 15. Mai, spielen die Kandidaten in Begleitung des Königlichen Kammerorchesters der Wallonie unter Leitung des aus Frankreich kommenden Dirigenten Frank Braley (der übrigens 1991 als Pianist den Ersten Preis in diesem Wettbewerb gewonnen hatte).

Dabei stehen einige Klavierkonzerte von Mozart und einige Rezitals, darunter ein bisher noch nicht herausgegebenes Stück („Nocturne“) des französischen Komponisten Pierre Jodlowski zur Auswahl. Zum Halbfinale gehört jeweils ein Mozart-Klavierkonzert und ein Rezital.