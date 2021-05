Gastronomen zufrieden: Das erste Terrassen-Wochenende seit Monaten war ein Erfolg

Die meisten Gastronomen zeigen sich nach dem ersten Wochenende, an dem sie ihre Terrassen im Rahmen der Corona-Möglichkeiten wieder öffnen durften, eher zufrieden. Trotz vor allem am Samstag stellenweise eher bescheidenem Wetter konnten gute Umsätze gemacht werden. Am Sonntagabend gegen 22 Uhr gab es auch kaum Probleme, wieder zu schließen. Hier half der Regen ein bisschen nach…