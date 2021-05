Urteil in Brügge: Vier Monate Haft auf Bewährung für einen VRT-Journalisten

In Brügge sind der VRT-Journalist Bart Aerts und Peter Gyselbrecht, der Sohn eines verurteilten Auftraggebers für einen Mord, jeweils zu 4 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Das Gericht wirft den beiden einen Verstoß gegen das Recht auf Einsichtnahme in die Akten im sogenannten „Schlossmord“ vor. Dem Fall liegen abgehörte Telefongespräche zugrunde, die bei der VRT in den TV-Nachrichten und in der Sendereihe „Terzake“ („Zur Sache“) ausgestrahlt wurden.